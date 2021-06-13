مخرج «الطاووس» يكشف حقيقة ارتباط قصة المسلسل بحادث الفيرمونت

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قال رؤوف عبدالعزيز، مخرج مسلسل «الطاووس»، إن فكرة المسلسل بدأ التحضير لها قبل انتشار حادث فندق الفيرمونت بفترة طويلة، مشيرًا إلى أنهم لم يتطرقوا لأي شئ في العمل يشير إلى الجريمة التي حدثت هناك لا من قريب أو بعيد.

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقائه مع الإعلاميان ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، في برنامج «يا أنا يا هيّ»، المذاع على قناة «دريم»، أن الجمهور لم يطالب بإيقاف عرض مسلسل «الطاووس» خلال عرضه في شهر رمضان المنقضي؛ بل حدث العكس وهو تضامن كبير من الجمهور والفنانين والنقاد لمنع وقف العمل.

وتابع: «بعدما شاهد الجمهور مسلسل الطاووس على مدار الحلقات في شهر رمضان دعموا المسلسل وزادت نسبة المشاهدات له»، مشيرًا إلى أن ما تعرضت له شخصية «أمنية» للفنانة سهر الصايغ من جريمة من الممكن أن يحدث لأي فتاة.

يذكر أن مسلسل «الطاووس» بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، رانيا محمود ياسين، أحمد فؤاد سليم، هالة فاخر، خالد عليش، يوسف الأسدي، حليم، مها نصار، فرح الزاهد، دانا حمدان، عابد عناني، ووائل ترك والمسلسل سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.