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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تقسيمة قوية في وسط الملعب تحت إشراف الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون وذلك في ختام التدريب مساء اليوم الأحد.

وقام كارتيرون بتقسيم لاعبي الفريق، لثلاث مجموعات من أجل خوض التقسيمة، حيث ركز على بعض الجوانب الفنية والخططية لتنفيذها.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.