أخبار عاجلة

أمانة جازان تكثّف جولاتها الرقابية على المنشآت في جزر فرسان -
الأمن البيئي يضبط مخالفين لبيعهم حطبًا محليًّا لأغراض تجارية -
بين استكشاف واستغلال.. "نظم الاستثمار التعديني والآثار" في ورشة عمل -
طفرة أكثر عدوى.. "لامدا" على خُطى "دلتا" وخبير يوضح الخطر والخريطة -
وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا -
لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو) -
تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية -
البابا تواضروس يلتقي كهنة مار مرقس كليوباترا -
وكيل «تموين الإسكندرية» يقود حملات مفاجئة على مخابز وبدالي العامرية (صور) -
الجامعة المصرية اليابانية تعلن تدشين مشروع التميز المصري الألماني لتنقية وتحلية المياه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

صحيفة إسبانية تكشف عن اجتماع بين راموس وبيريز

Print
صحيفة إسبانية تكشف عن اجتماع بين راموس وبيريز صحيفة إسبانية تكشف عن اجتماع بين راموس وبيريز

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن لقاء جمع بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وسيرجيو راموس، مدافع وقائد الفريق في المدينة الرياضية للميرنجى بدون معرفة تفاصيل ما دار في الإجتماع.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان بيريز وراموس تقابلا، في المدينة الرياضية لريال مدريد، أول أمس الجمعة، في اجتماع غامض، في ظل عدم معرفة ما دار في المقابلة، وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع من أجل حسم مصير راموس مع ريال مدريد.

وفى وقت سابق قدم ريال مدريد قدم عرضا لقائد الفريق، للتوقيع لموسم واحد فقط، مع خصم 10% من مستحقاته، وهو ما اعترض عليه اللاعب الذي طلب التوقيع لمدة موسمين، مع الحفاظ على قيمة عقده.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

ضبط 11 طن أحجار تحتوي على الذهب الخام بحوزة 5 أشخاص في أسوان

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا

وزير البترول: 6 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال 2020 رغم تحديات كورونا

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

لقنّت الظالم درسًا ولدي تسجيلات آخرى لوالد حسام حبيب.. مُفجرة التسجيل الصوتي (فيديو)

تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية

تقديم الخدمات الطبية لأكثر من ٢.٤ مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية