صحيفة إسبانية تكشف عن اجتماع بين راموس وبيريز

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كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، عن لقاء جمع بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، وسيرجيو راموس، مدافع وقائد الفريق في المدينة الرياضية للميرنجى بدون معرفة تفاصيل ما دار في الإجتماع.

وقالت الصحيفة الإسبانية، ان بيريز وراموس تقابلا، في المدينة الرياضية لريال مدريد، أول أمس الجمعة، في اجتماع غامض، في ظل عدم معرفة ما دار في المقابلة، وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع من أجل حسم مصير راموس مع ريال مدريد.

وفى وقت سابق قدم ريال مدريد قدم عرضا لقائد الفريق، للتوقيع لموسم واحد فقط، مع خصم 10% من مستحقاته، وهو ما اعترض عليه اللاعب الذي طلب التوقيع لمدة موسمين، مع الحفاظ على قيمة عقده.