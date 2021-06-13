أحداد يخوض تدريبات تأهيلية في الجيم

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ظهر المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مقر النادي اليوم بعد عودته من المغرب أمس، حيث أدى اللاعب تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم .

ويعاني أحداد من إصابة في أنكل القدم، ويسعى الجهاز الطبي للفريق لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.