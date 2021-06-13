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انطلاق اختبارات ناشئي الجدد في محافظة البحيرة

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انطلاق اختبارات ناشئي الزمالك الجدد في محافظة البحيرة انطلاق اختبارات ناشئي الجدد في محافظة البحيرة

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أقيم اليوم الأحد، أول أيام اختبارات نادي ، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة البحيرة ، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب، من كل محافظات .

وتمت الاختبارات اليوم بمحافظة البحيرة على ملاعب مركز شباب كفر الدوار، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.. وضمت كلا من: هشام يكن وهشام إبراهيم وأحمد رزق وحمادة رامبو وأحمد محسن ومحمود سلطان ومحمد عبد الجواد مدرب حراس كأعضاء فنيين، بالإضافة إلى محمد السيد للاستمارات، وسيد عبدالعليم عامل مهمات.

وشهدت الاختبارات إقبالا من المواهب الشابة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.

المصرى اليوم

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