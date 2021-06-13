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محافظ جزر فرسان يتسلّم التقرير الختامي لمنجزات مكتب التعليم

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خلال العام الدراسي 1441/ 1442هـ

محافظ جزر فرسان يتسلّم التقرير الختامي لمنجزات مكتب التعليم

تسلّم محافظ جزر فرسان عبد الله بن محمد الظافري، التقرير الختامي لأعمال ومنجزات مكتب التعليم بالمحافظة، التي نفذت خلال العام الدراسي 1441/ 1442هـ.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه اليوم مدير مكتب تعليم فرسان عبد الله بن محمد نسيب، ويرافقه رئيس وحدة النشاط الطلابي بالمكتب محمد بن عثمان مهدي.

واستمع إلى شرح مفصل عمّا تضمنه التقرير من منجزات وبرامج تعليمية جرى تنفيذها "عن بُعد"، خلال العام الدراسي، تماشيًا مع توجيهات وزارة التعليم وبدعم مباشر من مدير عام تعليم جازان الدكتور إبراهيم أبو هادي.

وأشاد "الظافري" بجهود وزارة التعليم من خلال توفير البدائل التعليمية المناسبة لاستمرار العملية التعليمية للطلاب والطالبات، مثمنًا جهود منسوبي ومنسوبات التعليم بالمحافظة التي كان لها الأثر الطيب في مخرجات التعليم خلال العام الدراسي، متمنيًا المزيد من التوفيق والنجاح.

من جهته أكد "نسيب" أن ما تحقق خلال العام الاستثنائي من منجزات، جاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى، ثم بجهد الزملاء والزميلات في الميدان التعليمي، وبتعاون من أولياء الأمور، وبإشراف ومتابعة من مدير عام التعليم بمنطقة جازان، مقدمًا شكره وتقديره للمحافظ على دعمه وتشجيعه للتعليم بالمحافظة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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