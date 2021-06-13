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شيكابالا وجمعة يواصلان تدريباتهما التأهيلية فى

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شيكابالا وجمعة يواصلان تدريباتهما التأهيلية فى الزمالك شيكابالا وجمعة يواصلان تدريباتهما التأهيلية فى

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واصل محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي وعبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق تدريباتهما التأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي مساء اليوم الأحد.

ويعاني شيكابالا من إصابة في العضلة الضامة، في حين يعاني جمعة من إصابة بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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