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اقيمت اليوم الأحد ، اختبارات نادي الزمالك، لاختيار مواهب الناشئين داخل محافظة الشرقية ، للانضمام إلى قطاعات الناشئين بالنادي، وذلك ضمن خطة إدارة الكرة لانتقاء أفضل العناصر المميزة من البراعم والشباب ، من كل محافظات مصر.

وتمت الاختبارات اليوم بمحافظة الشرقية على ملاعب مركز شباب منيا القمح ، تحت إشراف لجنة فنية على أعلى مستوى تم اختيارها، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والطبية الخاصة بفيروس كورونا.. وتضم كلا من: أسامة حسن ، ومحمد إبراهيم، وأحمد زكريا، ومحمد مصطفي ، وتامر وحيد مدرب حراس مرمي كأعضاء فنيين، بالإضافة إلى خالد عمران مسئولا إداريا، وأدهم عامل مهمات.

وشهدت الاختبارات إقبالا من المواهب الشابة للانضمام لقطاعات الناشئين بالزمالك.