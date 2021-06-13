سيسيه يجري عملية جراحية في الركبة

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أجرى الإيفواري رزاق سيسيه، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري، حتى نهاية الموسم الجاري، عملية جراحية مساء اليوم الأحد، بعد إصابته بكسر إجهادي في عظمة الصابونة بالركبة.

وأجرى اللاعب العملية الجراحية بأحد مستشفيات القاهرة، تحت إشراف الدكتور أحمد رزق، وذلك بعدما تعذر سفره إلى ألمانيا.

وسوف يغيب اللاعب الإيفواري عن الملاعب لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لينتهي موسمه مع زعيم الثغر، ويعود لصفوف الزمالك مع بداية الموسم الجديد.

يذكر أن الاتحاد السكندري، يستعد لخوض مباراة مصر للمقاصة، المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري المصري.