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فيراتى يقترب من المشاركة مع إيطاليا أمام سويسرا

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فيراتى يقترب من المشاركة مع إيطاليا أمام سويسرا فيراتى يقترب من المشاركة مع إيطاليا أمام سويسرا

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كشفت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، عن تلقى منتخب إيطاليا نبأ سارا بعد شفاء ماركو فيراتى ومشاركته في جزء من التدريبات قبل مواجهة سويسرا، الأربعاء المقبل، في الجولة الثانية من دور المجموعات في يورو 2020.

وقالت الصحيفة الإيطالية، ان ماركو فيراتي، شارك لمدة 20 دقيقة خلال مباراة ودية ضد شباب بيسكارا، أمس السبت، وأشارت إلى أن احتمالات وجود فيراتي أمام سويسرا تزداد، لكن اللاعب الإيطالي لن يبدأ في التشكيلة الأساسية.

وأعلنت أن روبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، سيعتمد على جورجينيو ومانويل لوكاتيلي ونيكولو باريلا في خط الوسط امام سويسرا.

يذكر أن فيراتي تعرض لإصابة في الركبة خلال المباريات الأخيرة لباريس سان جيرمان في الموسم الماضى، وقرر مانشيني ضمه للقائمة، رغم صعوبة الاعتماد عليه في أول مباراتين باليورو.

المصرى اليوم

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