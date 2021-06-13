عبد الله السعيد جاهز لمواجهة سموحة.. ووادى يدعم بيراميدز أمام الرجاء

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تأكدت جاهزية محمود وادى، لاعب الفريق الكروى الاول بنادى بيراميدز، قبل مواجهته المرتقبة أمام الرجاء المغربي المقررة يوم الأحد المقبل، في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وأصبح اللاعب جاهز تماما لخوض مباراة الرجاء، بعد تعافيه من إصابته بشرخ في الضلوع، وهو ما يمثل قوة هجومية كبيرة للفريق قبل المواجهة المرتقبة.

كما تأكدت جاهزية عبد الله السعيد، قائد الفريق بعد خوضه للتدريبات، إستعدادا لمباراة سموحة المقررة بعد غد الثلاثاء بالدوري.

فيما سيخضع أحمد أيمن منصور، لمسحة إضافية لحسم عودته للتدريبات قبل لقاء سموحة، ولكن النية داخل الجهاز الفنى تتجه لإعفائه من المشاركة في المباراة وتجهيزه لخوض لقاء الرجاء، غذا ما جاءت نتيجة المسحة سلبية.