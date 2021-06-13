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عبر محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الحالي والأهلي السابق، عن سعادته بزيارة الجزيرة واستعادة أجواء ملعب مختار التتش.

وأكد تريزيجية على متابعته المستمرة للنادي الأهلي وفرحته الكبيرة بالتتويج بالأميرة الأفريقية مؤخراً على حساب الزمالك حيث قال: «لم أتمالك نفسي بعد هدف أفشة وكسرت الآيباد من الفرحة».

وأضاف الدولي المصري: «النادي الأهلي مصدر فخر لنا جميعاً وأبلغت زملائي في أستون فيلا أن ثالث العالم هو فريقي».

وأوضح محمود حسن تريزيجة أنه على تواصل مستمر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب الذي حرص على متابعة حالته الصحية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن تريزيجية أحد أبناء قطاع الناشئين في النادي الأهلي وقدم أداء رائعاً وحقق العديد من الألقاب مع الفريق قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية.