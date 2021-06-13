أخبار عاجلة

حوارات متواصلة بين الأردن وفلسطين لتسهيل حركة السفر -
"العرجاني" قائدًا لقوة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج -
بعد استعانة المرضى بالمراوح في أحد مستشفياتها.. "صحة جازان" توضح -
"الرياضة" و"الثقافة" وبالتعاون مع "فورمولا 1" : 85 ألف ريال بانتظار الفائزين في مسابقة "سباق مع الفن" -
علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري -
شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب -
جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية -
الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي" -
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي -
"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تريزيجية عن هدف أفشة: كسرت «الآيباد» فرحاً ..

Print
تريزيجية عن هدف أفشة: كسرت «الآيباد» فرحاً .. فيديو تريزيجية عن هدف أفشة: كسرت «الآيباد» فرحاً ..

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عبر محمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الحالي والأهلي السابق، عن سعادته بزيارة الجزيرة واستعادة أجواء ملعب مختار التتش.

وأكد تريزيجية على متابعته المستمرة للنادي الأهلي وفرحته الكبيرة بالتتويج بالأميرة الأفريقية مؤخراً على حساب حيث قال: «لم أتمالك نفسي بعد هدف أفشة وكسرت الآيباد من الفرحة».

وأضاف الدولي المصري: «النادي الأهلي مصدر فخر لنا جميعاً وأبلغت زملائي في أستون فيلا أن ثالث العالم هو فريقي».

وأوضح محمود حسن تريزيجة أنه على تواصل مستمر رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب الذي حرص على متابعة حالته الصحية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب بقطع في الرباط الصليبي.

يذكر أن تريزيجية أحد أبناء قطاع الناشئين في النادي الأهلي وقدم أداء رائعاً وحقق العديد من الألقاب مع الفريق قبل أن يخوض رحلة احتراف أوروبية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور

لاعب الزمالك المنضم لصفوف الأهلي رسميًا: فضلت نادي القرن على أوروبا .. صور

حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

حريق هائل في مبنى أرشيف مجلس الدولة (فيديو)

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو

شادي محمد يدعم فريق الأهلي قبل مواجهة الترجي .. فيديو