رئيس «تعليم النواب»: تعطيل صرف الحافز الشهري للمعلمين أربك المدارس

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أعلن النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن موافقته على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدا ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين «لأن تعطله أدى لارتباك بالمدارس».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وتابع: أوصينا بضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم، وفي المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها في الفترة الماضية.

فيما طالب النائب حسام المندوه، بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية وكذلك توفير المخصصات المالية للمشروعات التي لم تستكمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.

وقال المندوه: «إحنا في فترة استثنائية ولابد أن نكون أشد حرصا لما هو قادم، وعلى الحكومة أن تفكر في تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين».

وأكد النائب أهمية ما جاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموزازنة العامة، فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر، مشيدا بالتشريعات الصادرة مؤخرا في مواجهة الأزمات وآخرها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.