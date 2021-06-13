رئيس «تعليم النواب»: تعطيل صرف الحافز الشهري للمعلمين أربك المدارس

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أعلن النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، عن موافقته على مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة، مؤكدا ضرورة صرف الحافز الشهري للمعلمين المعينين «لأن تعطله أدى لارتباك بالمدارس».
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وتابع: أوصينا بضرورة وجود خطة لترشيد النفقات لهيئة جودة التعليم، وفي المجمل أوافق على الموازنة، وأشكر الحكومة على جهودها في الفترة الماضية.
فيما طالب النائب حسام المندوه، بزيادة الإنفاق على الخدمات التعليمية والصحية وكذلك توفير المخصصات المالية للمشروعات التي لم تستكمل، وذلك لتحقيق التنمية المستدامة التي تستهدفها الدولة.
وقال المندوه: «إحنا في فترة استثنائية ولابد أن نكون أشد حرصا لما هو قادم، وعلى الحكومة أن تفكر في تطوير الخدمات الأساسية للمواطنين».
وأكد النائب أهمية ما جاء في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الموزازنة العامة، فيما يتعلق بإدارة الأزمات والمخاطر، مشيدا بالتشريعات الصادرة مؤخرا في مواجهة الأزمات وآخرها قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.