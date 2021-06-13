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الأربعاء من كل أسبوع موعد البيع والشراء في سوق ماشية "تربة" حائل

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بإشراف البلدية والإمارة والشرطة من بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس

الأربعاء من كل أسبوع موعد البيع والشراء في سوق ماشية

كشفت الجهات المعنية بمتابعة وتنظيم سوق الماشية بمدينة تربة حائل، عن التنظيم الجديد للسوق؛ حيث تم تحديد موعد البيع والشراء في سوق الماشية الواقع في شرق المدينة، يوم الأربعاء من كل أسبوع يبدأ من بعد صلاة الفجر حتى غروب الشمس في نفس اليوم.

وأهابت الجهات المعنية بجميع مرتادي السوق التقيد التام بالموعد المحدد للسوق، والبيع والشراء داخل المنطقة المخصصة لذلك، وعدم البيع والشراء خارجها.

وأكّدت أن أي مخالفة للتنظيم الجديد سيتم رصدها ورفعها للجهات الرسمية لتطبيق عقوبة المخالفة بحق جميع المخالفين.

يُشار إلى أن التنظيم الجديد لسوق الماشية بمدينة تربة حائل جاء بعد أن شهد السوق خلال الفترة الماضية فوضى في عملية البيع والشراء، والتي تتم غالبًا في ساعات متأخرة من الليل، أي قبل وقت بداية السوق بساعات، والبيع خارج المنطقة المخصصة للبيع والشراء.

وسيكون التنظيم الجديد الذي ستشرف عليه بلدية تربة بمساندة مركز الإمارة ومركز الشرطة، بداية جديدة لهذا السوق الذي يعتبر من أكبر الأسواق شهرة في المنطقة، وأقدمها من حيث النشأة، وشهد تغييرات في المواعيد والموقع، حتى استقر في موعده الجديد يوم الأربعاء من كل أسبوع، في موقعه الحالي شرقي مدينة تربة حائل.

الأربعاء من كل أسبوع موعد البيع والشراء في سوق ماشية

الأربعاء من كل أسبوع موعد البيع والشراء في سوق ماشية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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