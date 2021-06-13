أخبار عاجلة

علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري -
شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب -
جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية -
الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي" -
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي -
"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران -
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان -
رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا» -
«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد -
أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«قضاة الإسكندرية» يكشف تفاصيل محاولة «بلطجية» اقتحام مقر النادي

Print
«قضاة الإسكندرية» يكشف تفاصيل محاولة «بلطجية» اقتحام مقر النادي «قضاة الإسكندرية» يكشف تفاصيل محاولة «بلطجية» اقتحام مقر النادي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت إدارة نادي قضاة مجلس الدولة الأحد، إن الشرطة بصدد ضبط وإحضار الشخص الذي حاول اقتحام مقر نادي قضاة مجلس الدولة بالإسكندرية، بصحبة مجموعة من البلطجية، والذين حاولوا توصيل كبل كهرباء للإعلان الموجود بأرض نادي الصيادلة المجاور لنادي قضاة مجلس الدولة بدون تركيب عداد كهربائي.

وقامت إدارة النادي بتقديم بلاغ لقوات الشرطة والتي انتقلت على الفور بقيادة الرائد أحمد لطفى رئيس مباحث الرمل اول وتم القبض على مجموعة من الاشخاص وهروب صاحب الشركة وتم عمل محضر برقم ١٢٣٢٣ لسنة ٢٠٢١ جنح الرمل أول وتم اصطحاب البلطجية إلى النيابة العامة والتي باشرت التحقيق واصدرت الأمر بضبط وإحضار المدعو ( م، ع،ع).

يذكر أن هذه ليست الواقعة الأولى لنفس الشخص وله العديد من السوابق في هذا الأمر بعضها تم عمل محاضر رسمية به والأخر مر مرور الكرام نتيجة وجود شبة تواطئ من بعض موظفي المحافظة الذين يساندون صاحب الشركة.

وأكدت إدارة النادي أن هذه الواقعة تعد خطيرة تهدد هيبة القضاء المصري ولكن صاحب الشركة يتعامل في هذا الأمر بفرض الأمر الواقع وتفتح هذه الواقعه ملف خطير فيما يتعلق بفوضى الإعلانات في الاسكندرية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري

علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري

ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا»

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد

«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد