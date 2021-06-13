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وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تأهيليا خاصا لحازم إمام الظهير الأيمن للفريق، على هامش التدريبات مساء اليوم الأحد بملعب النادي. حيث خاض اللاعب تدريبات الجري حول الملعب، وبعدها أدى تدريبات الجري الخفيف بالكرة.

ويعاني حازم إمام من إصابة بشد في العضلة الأمامية، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية في اقرب وقت ممكن.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.