إدارة مانشستر يونايتد تُجبر «ماتا» على الانتقال إلى الدوري السعودي

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قالت تقارير صحفية إنجليزية أن العلاقة بين اللاعب الإسباني خوان ماتا وإدارة ناديه مانشستر يونايتد تشهد توتر كبير وتهديد بتخفيض الراتب.

وطالبت إدارة النادي الإنجليزي صاحب ال33 عام باتمام الاتفاق مع العروض المقدمة من النصر السعودي ومواطنه الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأبلغت الإدارة خوان ماتا أن البقاء في مانشستر يونايتد لموسم آخر سيؤدي إلى تخفيض راتبه من 170 ألف جنيه استرليني اسبوعياً إلى 100 ألف فقط وهو ما أغضب اللاعب وذلك بحسب صحيفة «ديلي ميل».

وتلقى اللاعب الإسباني عرضين سعوديين بمبالغ كبيرة ومميزات غير مسبوقة بالإضافة إلى مفاوضات غير رسمية مع فريقه السابق فالنسيا.