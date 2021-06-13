بعد وصفه الإصلاح الاقتصادى بـ«الفاشل».. وزير المالية ينفعل على النائب أحمد فرغل

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شن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، هجوما على منتقدى مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد 2021/ 2022، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد، وانفعل الوزير لأول مرة، بعد وصف النائب أحمد فرغل للإصلاح الاقتصادى بـ «الفاشل» وقال إنه يتم من جيوب المواطنين.

وقال معيط إن الحكومة ليست هي من أعلن نجاح البرنامج الاقتصادي الذي طبقته، ولكن مؤسسات التصنيف والتمويل العالمية، هي من أكدت أن ما حققته مصر في ظل الظروف الحالية يحسب لها.

و أضاف «معيط» منفعلا: «لما تكون الدولة لا تعاني من نقص في الأدوية أو لبن الأطفال، هل ذلك إصلاح اقتصادى أم فشل اقتصادي؟، ولما يكون فيه نمو بالموجب وكل شئ مستقر وآخرين لديهم نمو بالسالب، هل ذلك فشل اقتصادي أم إصلاح؟، إحنا بنعمل مشاريع في كل شارع فيكي يا مصر هل ده فشل اقتصادي؟».

وتابع: «هناك دول لديها قدرات مالية أكبر من مصر، وتقطع فيها الكهرباء بالساعات، ولكن مصر وفرت الكهرباء والبوتاجاز بعد أن كانوا بيقفوا طوابير للحصول عليه، والاستقرار المالي والنقدى الذي تعيشه مصر نعمة من الله».

وأوضح الوزير: «وزير المالية الفرنسي فال للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال لقائه معه اليوم أحييكم لما حققتموه من إنجاز في برنامج الإصلاح الاقتصادى، فالعديد من الدول لم تستطع تحقيقه».

واستطرد قائلا: «عندما تولى الرئيس السيسي الحكم، كان عجز الموازنة 13% من الناتج المحلى، والعجز في الموازنة الحالية 6.7%، وكنا بنستلف علشان نغطي العجز».

وتابع: «مصر نجحت في الإصلاح الاقتصادي بفضل شعبها الذي قبل التحدي، وعندما جاءت أزمة كورونا رأى الشعب بلاده توفر جميع السلع، والأسعار نسبيا مستقرة»، مشيرا إلى أنه بفضل الإصلاح يجد المواطن الدواء ورغيف العيش ولا يقف في طوابير أنابيب.

وأكد وزير المالية أن الحكومة كل سنة تنزل بالعجز وتحقق فائض، كما قامت بدعم غير مسبوق للقطاع الخاص حيث خفضت أسعار الغاز الطبيعيى وتحملت 6 مليارات جنيه، كما خفضت الكهرباء وتحملت 5 مليارات وقمنا بدعم الصادرات بقيمة 30 مليارا.

وردا على وكيل مجلس النواب، محمد أبوالعينين قال معيط: «نؤمن إيمانا قويا بأن القطاع الخاص هو قاطرة التنمية لأنه هو من يوفر فرص عمل».