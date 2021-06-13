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عبد الشافي وحفني ينتظمان في التدريبات الجماعية

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عبد الشافي وحفني ينتظمان في التدريبات الزمالك الجماعية عبد الشافي وحفني ينتظمان في التدريبات الجماعية

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انتظم محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الأحد، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة .

وتماثل عبد الشافي للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها وكانت عبارة عن شد في عضلة السمانة.

كما شارك أيمن حفني لاعب وسط الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الموضوع له.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم ١٧ يونيو الجاري في الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي ستقام باستاد القاهرة الدولي.

ويحتل الزمالك قمة الدوري برصيد 55 نقطة جمعها من 25 مباراة.

المصرى اليوم

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