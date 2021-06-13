النمسا ضد مقدونيا الشمالية .. بث مباشر ومتابعة لحظة بلحظة

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يفتتح منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية مباريات المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.
ويوفر المصري اليوم متابعة مستمرة وتغطية مباشرة لمباراة النمسا ضد مقدونيا الشمالية.
ويدخل منتخب النمسا المباراة بالتشكيل التالي:
حارسة المرمى: باشمان.
خط الدفاع: هولمر - هنترجر - دراجوفيتش - لاينر.
خط الوسط: ألابا - شلاجار - سابيتزر - لايمر - باوجارتنر.
خط الهجوم: كالادزيتش.
فيما سيخوض منتخب مقدونيا الشمالية المباراة الأولى له في تاريخ اليورو بالتشكيل التالي:
حارسة المرمى: ديميتريفيسكي.
خط الدفاع: أليوسكي - موسليو - فيلكوفسكي - ريستوفسكي - نيكولوف.
خط الوسط: إلماس - أديمي - باردي. خط الهجوم: تراجكوفسكي - بانديف.