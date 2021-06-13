أخبار عاجلة

علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري -
شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب -
جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية -
الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي" -
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي -
"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران -
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان -
رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا» -
«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد -
أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الفيصل" يطلع على خطة تشغيل الصالة رقم 1 بمطار جدة

Print
ترأس اجتماعًا بحضور رئيس هيئة الطيران المدني

ترأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة اليوم، اجتماعًا بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة ريان طرابزوني، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز عصام نور.

واطلع الأمير خالد الفيصل خلال الاجتماع على خطة تشغيل الصالة رقم 1 بمطار الملك عبدالعزيز؛ حيث سيتم قريبًا العمل على نقل عدد إضافي من شركات الطيران العاملة في المملكة من الصالة الشمالية إلى الصالة رقم 1.

واستعرض خطط الهيئة العامة للطيران المدني المستقبلية، وتطورات الأعمال في مطارات المنطقة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"العرجاني" قائدًا لقوة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج

"العرجاني" قائدًا لقوة المهمات والواجبات الخاصة في الأفلاج

بعد استعانة المرضى بالمراوح في أحد مستشفياتها.. "صحة جازان" توضح

بعد استعانة المرضى بالمراوح في أحد مستشفياتها.. "صحة جازان" توضح

"الرياضة" و"الثقافة" وبالتعاون مع "فورمولا 1" : 85 ألف ريال بانتظار الفائزين في مسابقة "سباق مع الفن"

"الرياضة" و"الثقافة" وبالتعاون مع "فورمولا 1" : 85 ألف ريال بانتظار الفائزين في مسابقة "سباق مع الفن"

شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب

شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب