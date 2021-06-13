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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يؤكد: "لا تهاون مع العنصرية"

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الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، الأحد أنه سيساند أي احتجاج ضد العنصرية خلال مباريات يورو 2020، بما في ذلك انضمام الحكام لمبادرة الانحناء على ركبة واحدة.

وذكر "يويفا" في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية، الأحد، بعد مباراة بلجيكا وروسيا، السبت: "أي لاعب أو مسؤول" مسموح له القيام بذلك.

وقبل المباراة في سان بطرسبرج، انحنى لاعبو البلجيكي والحكم انطونيو ماثيو لاهوز على ركبة واحدة، وسط صافرات وصيحات استهجان من قبل الجماهير داخل ملعب المباراة التي انتهت بفوز بلجيكا بثلاثة أهداف دون رد.

وبدأت مبادرة الانحناء على ركبة واحدة قبل انطلاق الفعاليات الرياضية في 2016، عندما قام كولين كابرنيك بنفس الإيماءة خلال مباراة بدوري كرة القدم الأمريكية؛ احتجاجاً على العنصرية.

وأوضح بيان "يويفا": "نحث الجماهير على إظهار الاحترام للاعبين والفرق التي تقوم بمبادرة الانحناء على ركبة واحدة"، مضيفاً: "لا تهاون مع العنصرية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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