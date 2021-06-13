قمة G7 تتبنّى البيان الختامي في ختام أعمالها

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طرحت إنهاء جائحة كورونا خلال 2022

تبنّت مجموعة الدول السبع الكبرى البيان الختامي المؤلف من 25 صفحة، في ختام أعمال القمة التي عُقدت في مقاطعة كورنوال البريطانية.

وينصّ البيان على أنها طرحت هدفًا مشتركًا لإنهاء جائحة فيروس كورونا حتى عام 2022، واتفقت على العمل بهدف التأهُّب لجوائح مستقبلية محتملة في العالم؛ وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأشارت الدول الكبرى إلى أنها اتّفقت على البدء فورًا بتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم ضد عدوى "كوفيد-19"، بما يشمل التعهُّد بالتبرع بمليار جرعة في غضون العام القادم.