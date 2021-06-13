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"رئاسة الحرمين" تعلن استكمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن

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"رئاسة الحرمين" تعلن استكمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن "رئاسة الحرمين" تعلن استكمال الاستعدادات لاستقبال ضيوف الرحمن
مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية

صرح المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي هاني بن حسني حيدر، أن الرئاسة العامة وبتوجيه ومتابعة من الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قد استكملت كافة استعداداتها لاستقبال الحجاج لهذا العام مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية، والإجراءات الوقائية المعمول بها في الحرمين الشريفين.

وأكد المتحدث الرسمي أن الرئاسة ألزمت جميع منسوبيها ومنسوباتها المشاركين في خدمة الحجاج والمصلين بأخذ اللقاح، حرصًا منها على سلامتهم وسلامة جميع المتواجدين في الحرم المكي وجنباته، ليؤدوا نُسكهم بيسر وسهولة، في أجواء إيمانية، وبيئة تعبدية تراعي أعلى المعايير الصحية.

وقال: "الرئاسة العامة والجهات المعنية داخل الحرمين الشريفين لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لتقوم بدورها تجاه الحفاظ على سلامة زوار وقاصدي الحرمين الشريفين".

ودعا الجميع إلى ضرورة التعاون والالتزام بما يصدر من إجراءات وقائية وتباعد جسدي، هدفها الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وأكد "حيدر" أن القيادة الرشيدة وعلى رأسها مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛ حريصون كل الحرص على تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين، مثمناً دعمهم غير المحدود للرئاسة العامة، كما توجه بالشكر والتقدير للرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس على توجيهاته ودعمه المستمر لكافة منسوبي الرئاسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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