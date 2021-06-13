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"مشاعل العتيبي" تشيد بتميز مشروعات "الشؤون الإسلامية" ومواكبتها لرؤية المملكة

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خلال زيارتها لمعرض مشروعات مكة الرقمي

‬قام مدير عام فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بمنطقة مكة المكرمة الدكتورة مشاعل العتيبي، صباح اليوم الأحد، جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمعرض مشروعات مكة المكرمة الرقمي في مقر انعقاده بقبة جدة، حيث كان في استقبالها مساعد المدير العام لفرع الشؤون الإسلامية بالمنطقة الدكتور فيصل بن سعود العنزي ومشرفي الجناح.

وأطلع الدكتور فيصل العنزي، مديرَ فرع وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمنطقة على المشروعات التي نفذها الفرع والتي تعنى بخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين إلى جانب مشروعات التقنية الحديثة في مجال التوعية والإرشاد والعناية بالمساجد والمواقيت.

وعقب الزيارة أدلت الدكتورة مشاعل العتيبي، بتصريح صحفي قالت فيه: "تشرفت حقيقة بزيارة جناح فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد في معرض مشروعات مكة الرقمي ابهجني جداً، وتشرفت كثيراً بنمط العمل والتنظيم والتطلعات الجميلة والخطط التي يقوم الفرع بتطبيقها وتحديث منهجية العمل لتحقيق رسالة الوزارة في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته".

وأشارت "العتيبي" إلى أن روبوت الفتوى كان المشروع الأبرز لداعي كورونا ومواءمتنا مع أوضاع الجائحة، وهو دليل على التطور بالعمل والمنهجية المثلى في التخطيط لتقديم أفضل الخدمات وأحدثها، مضيفةً: "أهنئ الفرع والوزارة على النجاح الذي تحقق لمشروعاتها في مجالات التقنية".

وأبانت الدكتورة مشاعل العتيبي أن فرع وزارة الاقتصاد بمكة المكرمة حريص جداً على رصد ومتابعة مشاريع التنمية الكبرى الموجودة في مكة المكرمة والمؤثرة في خطط الاستراتيجية في تنمية المنطقة وتنمية جميع القطاعات في مكة المكرمة وعلى رأسها القطاع الذي تتبناه وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد، والذي يخدم شريحة كبرى بالمنطقة.

ونوّهت الدكتورة مشاعل العتيبي بالجهود والبرامج والمشاريع التي قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية لمواكبة رؤية المملكة 2030 والتي آتت ثمارها لخدمة قاصدي بيت الله الحرام، من الحجاج وتوفير كل سبل الراحة لهم تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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