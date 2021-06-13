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بعد تخطّي العوجا.. طويق بطلًا لبطولة الكأس الفضية الأولى للبولو

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بحضور الداعم للّعبة والمدير التنفيذي في الاتحاد

بعد تخطّي العوجا.. طويق بطلًا لبطولة الكأس الفضية الأولى للبولو

توج فهد أبو نيان نائب رئيس الاتحاد السعودي للبولو، فريق فرسان طويق بلقب بطولة الكأس الفضية الأولى للبولو، وذلك في المباراة النهائية التي أقيمت على ملاعب أكاديمية الاتحاد بمنتجع نادي نوفا للفروسية غرب الرياض، بحضور الأمير منصور بن ناصر بن عبد العزيز الداعم لرياضة البولو، وفيصل بن دويس المدير التنفيذي في الاتحاد.

وجاء تحقيق طويق للقب بعد فوزه على العوجا بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها خالد العمران. وفي نهاية التتويج كرم أبو نيان الأمير منصور بن ناصر لدعمه اللعبة، كما كرم المهندس مضر الزعبي مشرف أكاديمية البولو وحكم المباراة النهائية.

بعد تخطّي العوجا.. طويق بطلًا لبطولة الكأس الفضية الأولى للبولو

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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