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تدريبات تأهيلية للاعبي في مجمع الصالات

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تدريبات تأهيلية للاعبي الزمالك في مجمع الصالات تدريبات تأهيلية للاعبي في مجمع الصالات

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أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الأحد بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف بطولة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان، في اللقاء المقرر له 17 يونيو الجاري، على القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين للدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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