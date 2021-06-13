الإذاعة التونسية توضح وجهة فرجاني ساسي الجديدة

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قالت إذاعة تونسية أن فرجاني ساسي أكمل خطوات التفاوض مع فريق الدحيل القطري ووقع على عقود انضمام لمدة 3 سنوات.

وسيعلن الفريق القطري عن الصفقة رسمياً خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك بحسب إذاعة «أي إف إم».

وينتهي عقد فرجاني ساسي مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي وفضل اللاعب عدم العودة إلى الأراضي المصرية بعد قضاءه فترة قصيرة في معسكر المنتخب التونسي.

وكان الفارس الأبيض قد تعاقد مع ساسي في عام 2018 قادماً من النصر السعودي، وقدم أداء جيد خلال المواسم الماضية مما ساهم في تتويج الزمالك بقلب الكونفيدرالية الإفريقية والسوبر القاري.

وبشكل عام فقد شارك فرجاني ساسي مع الزمالك في 103 مباراة سجل خلالهم 16 هدفا وصنع 17 آخرين.