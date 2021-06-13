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النمسا ومقدونيا الشمالية .. تشكيل متوازن من المنتخبين

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النمسا ومقدونيا الشمالية .. تشكيل متوازن من المنتخبين النمسا ومقدونيا الشمالية .. تشكيل متوازن من المنتخبين

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يلتقي بعد قليل منتخبي النمسا ومقدونيا الشمالية في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وأعلن فرانكو فودا مدرب منتخب النمسا عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض اللقاء وجاء كالتالي:

حارسة المرمى: باشمان.

خط الدفاع: هولمر - هنترجر - دراجوفيتش - لاينر.

خط الوسط: ألابا - شلاجار - سابيتزر - لايمر - باوجارتنر.

خط الهجوم: كالادزيتش.

وتأمل النمسا في اجتياز عقدة المباريات الافتتاحية حيث سبق لها الخسارة في نسختي 2008 و2016.

فيما سيدخل منتخب مقدونيا الشمالية بمعنويات مرتفعة من أجل إثبات قدراتهم في الظهور الأول، وجاء التشكيل كالتالي.

حارسة المرمى: ديميتريفيسكي.

خط الدفاع: أليوسكي - موسليو - فيلكوفسكي - ريستوفسكي - نيكولوف.

خط الوسط: إلماس - أديمي - باردي.

خط الهجوم: تراجكوفسكي - بانديف.

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