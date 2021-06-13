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قال الدكتور محمود حسين ، رئيس لجنة الشباب والرياضة ، إنه على الرغم من ظروف جائحة كورونا إلا أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قررت تحدي التحدي من خلال استضافة العديد من البطولات الرياضية على أرض مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

واوضح أن مصر استضافت العديد من بطولات العالم مثل بطولة العالم لكرة اليد وبطولة العالم للجمباز الفني وحاليًا بطولة العالم للخماسي الحديث واتباع كافة الإجراءات الاحترازية للفرق الرياضية المشاركة من مختلف دول العالم بشكل حاز على إشادة جميع الاتحادات الرياضية الدولية لتلك الألعاب وبشكل جعل مصر قبلة استضافة البطولات الرياضية الدولية على أرضها ونموذجًا يحتذى به في تنظيم البطولات وخاصة في ظل ظروف الجائحة.

و أكد أنه لا شك أن اهتمام لجنة الشباب والرياضة ينصب بشكل كبير على الاستثمارات الرياضية سواء في المنشآت الشبابية أو الملاعب الرياضية لنشر الممارسة الرياضية وتحفيز الشباب واستغلال طاقاته في كل ما هو نافع ومفيد.

وأوضح أن اللجنة طالعت الموازنات الاستثمارية لقطاعات الشباب والرياضة لاحظت انخفاض تقديراتها للعام المالي القادم بشكل كبير ، وترى اللجنة أن التقديرات المدرجة بمشروعات الموازنات الاستثمارية لهيئات الشباب والرياضة الخدمية والعامة الاقتصادية لا تتناسب مع حجم المشروعات الفعلية المتعاقدة عليها تلك الجهات وخططها الاستثمارية التي تستهدف نهوها خلال العام المالي الحالي والقادم.

وتابع : لا تتوافق مع توجيهات م الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية بناء الإنسان المصري، خاصة وأن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بالنشء والشباب سواء فيما يتعلق بتوفير أفضل مستوى ممكن من البنية التحتية الرياضية في جميع مدن وقرى مصر بما في ذلك الأندية الرياضية ومراكز الشباب.

واوضح ان توصيات اللجنة بالسنبة للموازنة تتمثل فى الآتي :-

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بالنسبة للمجلس القومي للشباب:

زيادة تقديرات الموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للشباب للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 706.661.130 جنيه لتصل إلى 1.366.037.130جنيه بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط للموازنة الاستثمارية للمجلس عن السنة المالية 2021/2022 والمُقدرة بـ 659.376.000 جنيه، وذلك نظراً لارتباط المجلس القومي للشباب بالعديد من المشروعات الإنشائية التنموية الهامة والحيوية خلال العام المالي 2021/2022 والتى تخدم قطاع عريض من الشباب.

بالنسبة للمجلس القومي للرياضة:

زيادة تقديرات الموازنة الاستثمارية للمجلس القومي للرياضة للسنة المالية 2021/2022 بمبلغ 2.252.505.000 جنيه لتصل إلى 3.082.000.000 جنيه بدلاً من تقديرات وزارة التخطيط للموازنة الاستثمارية للمجلس عن السنة المالية 2021/ 2022 والمُقدرة بـ 829.495.000 جنيه، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والوفاء بسداد الإلتزامات الحتمية للعقود المبرمة بخطة العام المالى الحالي، وكذلك لارتباط المجلس القومي للرياضة بالعديد من المشروعات الانشائية خلال العام المالي 2021/2022 .

بالنسبة للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب:

إدراج وزارة التخطيط مبلغ 300 مليون جنيه بمشروع الموازنة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2021/2022 وذلك لمشروع إنشاء فرع الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية والتي جاءت ضمن توصيات منتدى شباب العالم لعام 2018، حيث تمثل تلك التكلفة المقترحة 25% قيمة الدفعة المقدمة من قطعة الأرض محل التعاقد بواقع 262.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى قيمة الإستشارات الهندسية لأعمال التصميم بمبلغ 37.5 مليون جنيه على أن يتم التمويل من مساهمات الخزانة العامة للدولة.

بالنسبة للهيئة العامة لاستاد القاهرة:

زيادة تقديرات الاستخدامات الاستثمارية فى مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2021/2022 بمبلغ 135.000.000 جنيه لتصل إلى 235.000.000 جنيه يتم إدراجها بالكامل من الخزانة العامة مع تعهد الهيئة باللجوء إلى التمويل الذاتي فى مشروعاتها المستقبلية التي سيتم إنشائها والتي ستكفل الاكتفاء الذاتي وتحقيق فائض بعد الانتهاء منها وتشغيلها، وتؤكد اللجنة أن توصيتها بشأن الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي قد وضعت فى الاعتبار إجراءات تحولها من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية بناء على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2018 فضلاً عن تأخر القرار الإداري الخاص بتشكيل مجلس إدارة الهيئة والصادر عام 2019 ومن ثم عدم اتاحة الوقت الكافي لها لخلق موارد ذاتية تمكنها من تمويل احتياجاتها ذاتيًا دون زيادة العبء على كاهل الموازنة العامة للدولة، غير أن ذلك لا يحول دون تأكيد اللجنة على ضرورة أن تقوم الهيئة بوضع خطة استثمارية طموحة لاستغلال أصولها البالغة 51 مليار جنيه حتى تمكنها من تحقيق موارد ذاتية للصرف على أنشطتها واحتياجاتها دون التعويل على مساهمات الخزانة العامة للدولة.

وفى نهاية كلمته أعلن رئيس لجنة الشباب موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ، على دعمه الكامل للشباب المصري وحرصه الدائم على تأهيلهم ثم تمكينهم .