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يكرم الكروكي بعد التتوج بكأس فردي الأندية

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الزمالك يكرم الكروكي بعد التتوج بكأس مصر فردي الأندية يكرم الكروكي بعد التتوج بكأس فردي الأندية

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كرم حسين السمري المدير التنفيذي لنادي وعاطف النمر رئيس قطاع النشاط الرياضي، فريق الكروكيه بالنادي بعد حصد لقب كأس الفردي للأندية.

وفاز فريق الكروكيه على نظيره الصيد بثلاثية أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملاعب مركز شباب الجزيرة.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد ميهوب على تهنئة اللاعبين بعد الأداء في نهائي البطولة، مطالبا منهم الحفاظ على النتائج الإيجابية وحصد كل الألقاب في الفترة القادمة.

فيما يستأنف فريق الكروكيه، تدريباته اليوم الأحد على ملاعب مركز شباب الجزيرة استعدادا لمواجهة الزهور بكأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع نادي الزهور بنهائي كأس مصر المقرر لها يومي الخميس والجمعة القادمين.

ويذكر أن الفريق فاز أمس ببطولة كأس مصر فردي الأندية على حساب نادي الصيد.

المصرى اليوم

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