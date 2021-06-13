يورو 2020.. هدف سترلينج يمنح الأسود الثلاثة انتصارًا استثنائيًا

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استهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" بتحقيق الفوز في مباراته الإفتتاحية بالمسابقة على حساب المنتخب الكرواتي بنتيجة 1-0 في مواجهة ضمن المجموعة الرابعة من البطولة.

وفشل المنتخب الإنجليزي في ترجمة سيطرته خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي، لكن رحيم سترلينج سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 12 من الشوط الثاني ليمنح منتخب الأسود الثلاث بداية قوية في المسابقة.

رجل المباراة:

حصل لاعب الوسط الإنجليزي كالفين فيليبس على أعلى تقييم من موقع سوفا سكور بعد اداء مميز في وسط الملعب، وتمكنه من صناعة هدف المباراة الوحيد.

ما الذي تعنيه النتيجة للفريقين:

حصد المنتخب الإنجليزي 3 نقاط في بداية مشواره بالبطولة ليعتلي صدارة المجموعة الرابعة، في حين تجمد رصيد المنتخب الكرواتي عند صفر من النقاط في قاع الترتيب.

المنتخب الإنجليزي سيواجه المنتخب الإسكتلندي في ثاني جولات المجموعة يوم الجمعة القادم، في حين سيلعب المنتخب الكرواتي ضد منتخب التشيك في نفس اليوم.

أبرز الأرقام والإحصائيات:

- رحيم سترلينج سجل 13 هدفًا مع المنتخب الإنجليزي تحت قيادة المدرب جاريث ساوثجيت (لعب 35 مباراة تحت قيادته).

- منتخب إنجلترا سجل في 16 من أخر 18 مباراة لعبها في كأس الأمم الأوروبية.

- منتخب كرواتيا حافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة فقط من بين أخر 9 مباريات لعبها في كأس الأمم الأوروبية.

- منتخب كرواتيا استقبل الهدف الأول في المباراة في 5 من أخر 7 مباريات له في اليورو.

- منتخب إنجلترا فاز بـ 16 من أخر 17 مباراة لعبها في الأراضي الإنجليزي (اليوم المباراة كانت على ملعب ويمبلي).

- أصبح لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام (17 عامًا و349 يومًا) أصغر لاعب على الإطلاق يشارك في كأس الأمم الأوروبية، محطمًا الرقم السابق بأسم الظهير الأيسر الهولندي، جيترو ويليامز (18 عامًا) في يورو 2012.

- بيلينجهام ايضًا هو أصغر لاعب يمثل المنتخب الإنجليزي في مسابقة دولية كبرى (كأس العالم / اليورو) محطمًا الرقم السابق المدون بأسم مايكل أوين (18 عامًا و183 يومًا) في مونديال 1998.

- هذا هو أول فوز على الإطلاق للمنتخب الإنجليزي في المباراة الإفتتاحية له في كأس الأمم الأوروبية (9 مشاركات سابقة: 5 تعادلات و4 هزائم)

- منتخب كرواتيا خسر المباراة الإفتتاحية له في نسخة من كأس الأمم الأوروبية للمرة الأولى (في مشاركته السادسة)