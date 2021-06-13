عظيمة يُخمد ثورة غضب لاعبي المقاصة

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عقد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، جلسة مع لاعبي الفريق، خلال الساعات القليلة الماضية.

ووعد "عظيمة" لاعبي الفريق، بصرف مكافآت الفوز المتأخرة لهم، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد المدير الفني للنادي الفيومي، للاعبين أنه حصل على وعد من مسؤولي النادي الفيومي، بصرف مستحقاتهم القوية قبل مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويُعاني صمر المقاصة من أزمة مالية قوية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته من الشركة الراعية للفريق.

يُذكر أن الفريق الفيومي يستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخميس المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.