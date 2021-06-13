أخبار عاجلة

علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري -
شرطة الرياض: الإطاحة بمخالفَين تورطا بإتلاف أجهزة الصرف الآلي وعثر بحوزتهما على سبائك ذهب -
جامعة الملك فيصل تستحدث 5 برامج دراسات عليا في تخصصات صحية وإدارية وتربوية -
الجيش الإثيوبي يتكبد خسائر كبيرة في "تيغراي" -
طيران ناس يطلق رحلات مباشرة من القصيم إلى لفيف وتبليسي -
"الصقري" للمرتبة الـ11مديرًا للضمان الاجتماعي بنجران -
ماركا: كريستيانو رونالدو يقترب من باريس سان جيرمان -
رانيا يوسف تعلن اختراق حسابها على «واتساب»: «محدش يتعامل معايا نهائيا» -
«البرهان»: مكونات المنظومة الأمنية والعسكرية بالسودان على قلب رجل واحد -
أحمد موسى: تركيا كانت منبوذة في مؤتمر «برلين 2» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

عظيمة يُخمد ثورة غضب لاعبي المقاصة

Print
عظيمة يُخمد ثورة غضب لاعبي المقاصة عظيمة يُخمد ثورة غضب لاعبي المقاصة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

عقد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاصة، جلسة مع لاعبي الفريق، خلال الساعات القليلة الماضية.

ووعد "عظيمة" لاعبي الفريق، بصرف مكافآت الفوز المتأخرة لهم، خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث أكد المدير الفني للنادي الفيومي، للاعبين أنه حصل على وعد من مسؤولي النادي الفيومي، بصرف مستحقاتهم القوية قبل مواجهة الاتحاد السكندري في مسابقة الدوري الممتاز.

ويُعاني صمر المقاصة من أزمة مالية قوية، بسبب عدم حصوله على مستحقاته من الشركة الراعية للفريق.

يُذكر أن الفريق الفيومي يستعد لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها الخميس المقبل، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري

علي ماهر يستقر على بديل أحمد رفعت في المصري

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بيراميدز يعلن تأسيس أول فريق من ذوى البتر في مصر .. فيديو

بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد

بعد جولة للوزير في محطة مصر.. تحقيق فوري وعقوبات مغلظة لموظفين بالسكة الحديد