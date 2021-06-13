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"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام

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"السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام "السميح": 178 شركة ومؤسسة تخدم حجاج الداخل هذا العام
أكد أن المملكة حريصة على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية

أكد عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة محمد بن يحيى السميح أنه على الرغم من استمرار جائحة إلا أن المملكة سخرت كافة جهودها لتنظيم حج آمن، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام، موضحاً بأن ١٧٨ شركة ومؤسسة لخدمة حجاج الداخل هذا العام.

وأضاف السميح أن المملكة تحرص بتوجيهات القيادة الرشيدة للمحافظة على سلامة الإنسان خصوصًا خلال ما يمر به العالم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأشار إلى إن حرصت في كافة مراحل موسم العمرة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص على ضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في الحرمين الشريفين لينعموا بالأجواء الروحانية والآمنة وفق أعلى المعايير والإجراءات الاحترازية والصحية والتنظيمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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