محافـظ المنوفية يتفقد تطوير حديقة الأسرة والطفل النموذجية في تلا

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قام اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية موسعة لتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركز ومدينة تلا، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة الأسرة والطفل (الحديقة النموذجية) المقامة على مساحة 3000م2، حيث تحتوي الحديقة على عدد من البرجولات والأعمدة الديكورية الحديثة و3 نافورات جديدة، بالإضافة إلى إنشاء 3 كباري على المجري المائي بالحديقة، فضلاً عن إنشاء منطقة لألعاب الأطفال ومبنى إداري، حيث تم تصميم الحديقة وفق أحدث التصميمات لتصبح حديقة نموذجية وذات شكل حضاري يليق بالزوار.



أبدى المحافظ إعجابه بمستوى حجم الأعمال المنفذة على أرض الواقع بالحديقة، موجهاً رئيس المدينة بإنشاء إدارة لتشغيل الحديقة بهدف الحفاظ على نظافتها والعمل على صيانتها، مع ضرورة توفير طفايات حريق لزيادة معدلات السلامة والأمان للحديقة، كما وجه مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بضرورة بتكثيف المساحات الخضراء بالحديقة وزراعة أشجار الزينة وتركيب كشافات مضيئة وعاكسة للإضاءة على مجري المياه لإحداث واجهة حضارية ولمسة جمالية للحديقة، مشيراً إلى أن إجمالى ما تم تطويره من حدائق بنطاق المحافظة بلغ 9 حدائق بمراكز أشمون ومنوف وسرس الليان وتلا والشهداء وقويسنا، فضلا عن أنه جارى العمل على قدم وساق لتطوير ورفع كفاءة عدد 9 حدائق أخرى بنطاق المحافظة .

تفقد المحافظ أعمال التطوير بشارع أنور السادات أمام الحديقة، حيث تابع أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك، ووجه المحافظ بضرورة تركيب أعمدة ديكويرية بالجزيرة الوسطي للإرتقاء بالمظهر العام للشارع كونه هام وحيوي. فيما هنأ محافظ المنوفية أهالي وأبناء المحافظة بمناسبة العيد القومي، مؤكداً أن اليوم يمثل ذكري عزيزة وغالية محفوظة في وجدان أبناء المنوفية إلا وهي «ذكري حادثة دنشواي» تلك الملحمة التي جسدت بطولة وتضحيات الشعب المصري ضد بطش الاستعمار الإنجليزي الغاشم، ومشيداً بالدور الرائد للقطاع الطبي بالمحافظة وما قدمه من تضحيات وبطولات في مواجهة فيروس كورونا، مشيراً أن مشروع التحديث والتطوير الذي تشهده بلدنا العزيزة يستوجب علينا المزيد من العمل الدؤوب والجهد المتواصل لبناء مصرنا الحبيبة، مؤكداً أنه لن يتواني في خدمة أهالي وأبناء المحافظة لرفع مستوي الخدمات المقدمة لهم في جميع المجالات.