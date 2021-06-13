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عاش عشاق الساحرة المستديرة حول العالم لحظات من الرعب عقب سقوط هاري كين خلال لقاء منتخب إنجلترا ضد كرواتيا في مشهد أعاد إلى الأذهان تعرض كريستيان إريكسن لاعب الدنماء لأزمة قلبية مساء أمس.

وفي كرة مشتركة بين هاري كين ومدافع كرواتيا تصارع الطرفين للوصول للوصول إلى الكرة العرضية أولا فاصطدم هاي كين في القائم في منطقة القلب وهرع إليه الفريق الطبي وسرعان ما عاد كين إلى المباراة بعد تلقي الإسعافات ولكن بعد أن خلع قلوب متابعي المباراة.

هاري كين

ويستضيف منتخب إنجلترا نظيره منتخب كرواتيا في المباراة التي تجمع المنتخبين في الثالثة عصر اليوم الأحد 13-6-2021 على ملعب ويمبلي في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا يورو 2020 والتي تضم بجانبهما منتخبي التشيك وأسكتلندا.

وجاء تشكيل إنجلترا كالتالي:

حراسة المرمى: بيكفورد

الدفاع: كالي والكر- جون ستونز- مينجز- تريبير

الوسط: ديكلان رايس- فيليبس

أمامهم: فودين- مايسون ماونت- رحيم ستيرلنج

الهجوم: هاري كين

ويجلس على مقاعد البدلاء: هندرسون- لوك شو- جريليش- جوردان هندرسون- راشفورد- كودي- كالفيرت لوين- جاميس- ساكا- بيلينجيهام.

بينما جاء تشكيل كرواتيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ليفاكوفيتش

الدفاع: فيرساليكو- فيدا- كار- جفارديول

الوسط: بروزوفيتش- كوفاسيتش- مودريتش- بريسيتش- كراماريتش

الهجوم: ريبيتش

وفي البدلاء: كالينيتش- بريكالو- فلاسيتش- بوديمير- باساليتش- بيتكوفيتش- جورانوفيتش- ايفانوسيتش.