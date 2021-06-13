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تفاصيل الحكم بقضية الاستيلاء على وحدات سكنية ملك الدولة في الغردقة

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تفاصيل الحكم بقضية الاستيلاء على وحدات سكنية ملك الدولة في الغردقة تفاصيل الحكم بقضية الاستيلاء على وحدات سكنية ملك الدولة في الغردقة

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أصدرت محكمة جنح الغردقة، برئاسة المستشار محمد خلاف رئيس المحكمة، اليوم الأحد، حكمها في قضية محاكمة 18 شخصا بينهم سيدة في قضية الاستيلاء على شقق سكنية ملك الدولة، بحبس المتهمين الأول «ع. عزت» والثاني «م. عزت» والثالثة «ص. حسن» ٦ أشهر مع الشغل وكفالة ١٠٠٠ جنيه لإيقاف التنفيذ بتهمة التعدي على موظف عام، وبراءتهم من باقي التهم، والحكم على المتهم الرابع «ح. ع» والمتهم الخامس «ش. و» بالحبس ٦ أشهر مع النفاذ بتهمة السرقة وبراءتهم عن باقي التهم المنسوبة لهم، وبالبراءة للمتهمين من السادس حتي الثامن عشر من كل التهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر تمكنت من إخلاء ٣ عمارات سكنية بمساكن الروضة المخصصة لبديل العشوائيات بالغردقة، بعد سيطرة مواطنين عليها دون وجه حق وألقت القبض على المتهمين، وحررت الأجهزة الأمنية محاضر للمتعدين بتهم السرقة والتعدي على موظف عام والإتلاف.

المصرى اليوم

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