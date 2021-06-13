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مستشفى عفيف يُنهي معاناة 3 سيدات مع أمراض دقيقة.. هنا التفاصيل

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مستشفى عفيف يُنهي معاناة 3 سيدات مع أمراض دقيقة.. هنا التفاصيل مستشفى عفيف يُنهي معاناة 3 سيدات مع أمراض دقيقة.. هنا التفاصيل
إحداهن كانت تعاني من انفجار في حملها مع نزيف حادّ

مستشفى عفيف يُنهي معاناة 3 سيدات مع أمراض دقيقة.. هنا التفاصيل

تمكّن الأطباء بمستشفى عفيف العام من التعامل مع 3 حالات معقّدة في أقسام النساء والولادة، بينهنّ مريضة كانت تحمل (11) ورمًا ليفيًّا بالرحم.

وأوضحت "صحة الرياض" أن الحالة الأولى تم خلالها إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة حامل في الشهر التاسع، وذلك على مرحلتين بحسب الخطة العلاجية للفريق الطبي؛ حيث كانت تعاني من التصاقات بالمشيمة ونزولها حتى عنق الرحم مع إغلاقها لعنق الرحم، واجتيازها بالكامل مع وجود تعقيدات في الوضع التشريحي لمنطقة الرحم، والحوض، ووجود تاريخ مرضي بثلاث عمليات قيصرية؛ مما سيتسبّب لها في نزيف حادّ كان سيعرّضها للوفاة.

وجرى خلال المرحلة الأولى من العملية استخراج الجنين بصحة جيدة واستئصال الرحم بالكامل مع ربط الشريان الحرقفي الداخلي بمنطقة الحوض؛ مما ساهم في تقليل خطورة النزيف بنسبة 50٪، فيما تم خلال المرحلة الثانية بعد 48 ساعة إزالة للحشو الذي تم وضعه بمنطقة الحوض مع متابعة دقيقة خلال نفس الفترة من قبل الفريق الطبي بقسم التنويم، وتماثلت المريضة للشفاء التام بعد اليوم الخامس، وغادرت المستشفى بصحة جيدة.

وفي الحالة الثانية حيث تم خلالها إنهاء معاناة مريضة من ألم مزمن بالحوض نتيجة أورام ليفية متعددة بالرحم؛ حيث تم إجراء عملية جراحية لها تكلّلت بالنجاح، جرى خلالها استئصال (١١) ورمًا ليفيًّا من صغير إلى متوسط الحجم مع الحفاظ على الرحم، وتماثلت المريضة للشفاء.

كما ساهم الفريق الطبي بقسم الولادة في إنقاذ سيدة كانت حاملًا في الأسبوع الأخير من شهرها الثامن مع تاريخ مرضي سابق لقيصرية واحدة، حين حضرت للطوارئ تشكو من ألم في البطن وإعياء شديد، وبعد عمل الكشف الطبي تبيّن وجود انفجار رحمي مع نزيف في تجويف البطن حاد وبطء في ضربات قلب الجنين لما دون 60 نبضة.

وعمل الأطباء على إدخال المريضة كحالة إسعافية طارئة لغرفة العمليات وإخضاعها لعملية قيصرية عاجلة تكللت بإنقاذ الأم والجنين مع المحافظة على سلامة الرحم، وقد غادرت المريضة وطفلها المستشفى بصحة جيدة بعد انتهاء فترة العلاج الملاحظة الطبية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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