ضربة قوية لطلائع الجيش قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيوني، ضربة قوية قبل مواجهة الإنتاج الحربي.

ويأتي ذلك بعدما تأكد غياب أحمد عبد الرحمن «زولا»، ظهير أيمن الفريق، عن المباراة بسبب إصابته بشد في العضلة الضامة، ليغيب عن مواجهة الإنتاج الحربي المقبلة.

ويلتقي طلائع الجيش مع الإنتاج الحربي، الثلاثاء المقبل، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز .

يذكر أن طلائع الجيش يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 8 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وتعرض للهزيمة في 10 مباريات، أحرز لاعبوه 34 هدفًا وتلقت شباكه 28 غيرها.