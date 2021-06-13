رودريجيز يوضج حقيقة عودته إلى ريال مدريد

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قال جيمس رودريجيز انه لا يتوقع العودة إلى صفوف ريال مدريد في الوقت القريب خاصة وأنه يتبقى له موسم مع فريقه الحالي إيفرتون الإنجليزي.

وجاءت تصريحات رودريجيز خلال مقابلة تلفزيونية خلال قضائه عطلة صيفية بعد عدم الاستدعاء إلى قائمة المنتخب الكولومبي المشارك في بطولة كوبا أمريكا.

ودائماً ما يعبر المدرب كارلو أنشلوته عن ثقته الكبيرة في قدرات الدولي الكولومبي وهو جعل كثير من الصحف تتوقع عودة رودريجيز إلى ريال مدريد في ظل الولاية الجديدة للمدرب الإيطالي الشهير.

وشارك جيمس رودريجيز في 23 مباراة مع إيفرتون في الموسم الماضي، سجل 6 أهداف ومرر 5 كرات حاسمة، وعاني من الإصابة خلال أوقات متعددة.

ويغيب رودريجيز عن منافسات كوبا أمريكا بسبب عد الجاهزية البدن«»ية لخوض المباريات وذلك بحسب الفحوصات الطبية.