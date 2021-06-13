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مصرع شاب غرقا في الساحل الشمالى

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مصرع شاب غرقا في الساحل الشمالى مصرع شاب غرقا في الساحل الشمالى

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لقى شاب في العقد الثالث اليوم مصرعه غرقا بأحد الشواطئ الخاصة بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى بمطروح، إذ جرفته الأمواج ولم يستطع مقاومته فلقى مصرعه غرقا.

كان مستشفى العلمين استقبل اليوم جثة لشاب متوفى غرقا، وتم التعرف على اسم صاحب الجثة المتوفى وهو محمود عبدالمرضي محمود ٣١سنة، من المنوفية، والجثة تحت تصرف النيابة العامة بثلاجة المستشفى، وفى انتظار تقرير مفتش الصحة عن سبب الوفاة وبعدها يتم استصدار إذن النيابة للتصحيح بدفن الجثة بعد استلام ذوى المتوفى للجثة تمهيدا لدفنها.

المصرى اليوم

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