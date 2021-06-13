إحالة دعوي المستشار القانوني للزمالك على قرار «لجنة النادي» للمفوضين

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قررت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، إحالة الدعويين المقامين من محمود العسال المستشار القانوني السابق لنادي الزمالك ونهاد محمد حجاج على قرار وزير الشباب والرياضة باعتماد اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، والتي تم على أساسها تعيين لجنة نادى الزمالك الجديدة برئاسة حسن لبيب، لهيئة مفوضي الدولة لاعداد تقرير بالراي القانوني فيها.

أكد العسال في دعواه التي إختصم فيها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة «بصفته» عدم مشروعية القرار من حيث الشكل والإجراءات، مما يفقده قانونيته ويتعين الحكم ببطلانه ووقف تنفيذه.