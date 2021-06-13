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محافظ كفر الشيخ يتابع حملات المرافق

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محافظ كفر الشيخ يتابع حملات المرافق محافظ كفر الشيخ يتابع حملات المرافق

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شهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أعمال نظافة ورفع تراكمات القمامة، والرمال من الشواطئ، إضافة للرش المستمر لمقاومة البعوض، تنفيذًا لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بتكثيف الحملات على المرافق، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتواصل معهم ميدانياً.


تابع العميد هاني محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم، سير العمل بمنظومة النظافة واستمرار أعمال النظافة، بالإضافة نظافة الجزر الوسطى من الحشائش الضارة وكذا نظافة الشوارع بمناطق المدينة المختلفة من كافة أنواع التراكمات والأتربة والمخلفات، وإزالة المتولد اليومي من القمامة والتراكمات أولاً بأول واستكمال أعمال رفع كفاءة الشوارع الميادين وبصفة خاصة من مداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية والفرعية، من خلال فرق العمل بجهاز النظافة والمعدات وقسم الصيانة والمرافق والعاملين بقسم التشجير بقص وتهذيب الأشجار والحدائق العامة وقص النجيل.

أكد العميد هاني عبدالقوي، رئيس مدينة مصيف بلطيم، ضرورة السعي دائماً لتقديم الأفضل والأفضل لخدمة المواطنين والارتقاء لرفع مستوى النظافة بالمدينة والظهور بالمظهر اللائق بمدينة مصيف بلطيم كمدينة سياحية والاستعداد لصيف 2021م، مؤكداً أنه تابع أعمال الرش لمقاومة البعوض بمناطق المدينة، واستمرار الحملة يومياً بجميع المناطق بداية من الفنار غرباً وحتى نهاية المصيف شرقاً، مؤكدًا استمرار حملات المقاومة للقضاء على الحشرات.

المصرى اليوم

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