رئيس «زراعة النواب»: القطاع يحتاج لزيادة مخصصات البحوث الزراعية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن أرقام الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، تشير إلى وجود استقرار مالى في ظل أزمة كورونا، مشيدا بخفض العجز الكلى وتحقيق فائض أولى بمشروع الموازنة العامة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.

وأشاد النائب في كلمته، بوزارتى المالية والتخطيط، لتوفير الاستثمارات المطلوبة لتحقيق الخطة الإستراتيجية للتنمية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الاستثمارات الكلية في الموازنة الجديدة بلغت نحو 933 مليار جنيه بزيادة كبيرة عن العام المالى الماضى.

وبشأن قطاع الزراعة، قال رئيس لجنة الزراعة والرى بالبرلمان: لا يخفى علينا قيام ذلك القطاع بدور فعال في محاور التنمية بالبلاد وتوفير الاحتياجات وزيادة حجم الصادرات وتوفير العملة الصعبة بالبلاد.

وتابع: «رغم زيادة موازنة وزارة الزراعة بالعام المالى الجديد، إلا أن هناك بعض القطاعات في حاجة إلى زيادة في مخصصاتها، مثل مركز البحوث الزراعية، ليتمكن من القيام بدوره تجاه استباط أصناف جديدة من بعض المحاصيل وخاصة الخضر التي تحقق إنتاجية أعلى، وكذلك لدعم برنامج تطوير زراعة قصب السكر وحل أزمة الفلاحين بالصعيد بسبب إرتفاع تكاليف زراعة قصب السكر، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لاعادة تطوير زراعة القصب لزيادة الانتاجية».