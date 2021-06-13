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محافظ الشرقية يترأس لجنة اختيار مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية

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محافظ الشرقية يترأس لجنة اختيار مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية محافظ الشرقية يترأس لجنة اختيار مدير إدارة التخطيط والتنمية العمرانية

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ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لجنة لاختبار عدد من المتقدمين لشغل وظيفة مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام، والبالغ عددهم 3 متقدمين لاختيار الأكفأ والأنسب منهم.

أكد محافظ الشرقية إن معايير الاختيار تتضمن عرضاً للإنجازات التي حققها كل متقدم لشغل وظيفة القطاع الذي يعمل به، بالإضافة إلى المؤهلات الحاصل عليها وإلمامه بالقواعد العامة للحاسب الآلي، فضلاً عن تقارير تقييم الأداء والتعرف على المقترح التطويري للنهوض بالمنظومة التي يعمل بها، وكذلك اختبار السمات الشخصية ومهارات الاتصال وقياس مدى قدرته على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرار.

حضر الاختبار المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، وخالد إمام مدير مديرية التنظيم والإدارة.

المصرى اليوم

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