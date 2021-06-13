رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل نائب المحافظ ومتدربي البرنامج الرئاسي

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استقبل الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ اليوم الأحد نائب محافظ كفر الشيخ عمرو البشبيشي ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «الدفعة الثالثة من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين»، الذي ضم الدكتور طارق مصطفى مرسي ووائل حنفي حسين ومدير إدارة التدريب الإداري بمحافظة كفر الشيخ المشرف الفني على تدريب وفد الأكاديمية الوطنية بالمحافظة كريم السماحي، بحضور الدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، للإطلاع على امكانيات الجامعة التعليمية والبحثية والمرافق الداعمة.



رحب رئيس جامعة كفر الشيخ بالحضورفي رحاب الجامعة واستعرض د. دسوقي مراحل إنشاء وتطور الجامعة والطفرة الهائلة غير المسبوقة التي شهدتها الجامعة حتى أصبح عدد كلياتها 19 كلية و3 معاهد وتتبوأ مكانة متميزة في مجال البحث العلمي كما تحتل الجامعة المركز الأول ضمن تصنيف الجامعات الخضراء صديقة البيئة.



أضاف أن جامعة كفر الشيخ تشهد تنميه في جميع المحاور وتهتم بالأبعاد الدوليه من حيث البحث العلمي والبنيه التحتيه كما تهتم بالبعد التنموي لتخريج جيل قادر على مواجهة سوق العمل وتخريج طلاب متخصصين في المجالات التكنولوجية العلمية الحديثة تنفيذا لتكليفات وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة توظيف التكنولوجيا في خدمة المجتمع، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي الذي أصبح أيقونة العصر الحالي لمواجهة التحديات والتغيرات المصاحبة للثورة الصناعية الرابعة والتى ينطلق العالم من خلاله.



وأوضح الدكتور دسوقي أن الجامعة تسعى إلى توفير جميع المتطلبات والوسائل اللازمة لبناء قدرات الطلاب وتشجيعهم على التمكين الرقمي، والتوجه نحو العالمية والمنافسة من خلال توفير بيئة تعليمية مبتكرة ومرنة تسهم في تعزيز إبداع الطالب وزيادة مشاركته وتحفيزه وإعداده لوظائف المستقبل وخدمة المجتمع. وزار وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين» كلية الثروة السمكية والذكاء الاصطناعي والزراعة.



وقدم الدكتور إبراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية شرحا عن الكلية ومصنع الأعلاف والمعمل المتنقل لتنقية المياه وأحواض الإستزراع السمكي. كما قدم الدكتور يحيى زكريا عيد القائم بعمل عميد كلية الزراعة والدكتور أيمن عبدالدايم وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة شرحا وافيا للوفد الزائرعن الكلية كما اطلع الوفد الزائر على معامل الكلية البحثية وإمكانياتها. كما تعرف وفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين» على إمكانيات كلية الذكاء الاصطناعي ومعاملها والتى تُعد أول كلية تستقبل أجهزة robot تساعد الطلاب على تصميم البرامج المختلفة وتطبيقها.



وأشاد نائب محافظ كفرالشيخ عمرو البشبيشي ووفد الأكاديمية الوطنية للتدريب «متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين» بالإمكانيات الهائلة لجامعة كفر الشيخ وبما شاهدوه على أرض الواقع من معامل علمية متميزة تساهم في تخريج كوادر متميزة قادرة على العطاء في سوق العمل. كما أشاد الوفد الزائر بنموذج جامعة كفر الشيخ وما حققته منذ تأسيسها وإمكانيات الجامعة من حيث الاهتمام بالقيم الجمالية داخل الحرم الجامعي والبنية التحتية المتميزة للتعليم والبحث العلمي والتقدم التقني والمعامل المعتمدة، بالإضافة إلى تميز الجامعة وترتيبها في التصنيفات الدولية.