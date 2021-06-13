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سجلت محافظة شمال سيناء، الأحد، حالة إيجابية و3 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، الأحد، إنه تم تسجيل حالة إيجابية ليرتفع عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس 514 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 203 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد «شوكة» على شفاء 3 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 2812 حالات، مع وجود 15 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و41 أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة، والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.