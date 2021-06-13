المشدد ١٠ سنوات للمتهمين بسرقة صاحب مزرعة دواجن بالإكراه في الشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، وأمانة سر محمد فاروق، بمعاقبة ٤ متهمين بالسجن المشدد ١٠ سنوات، وغرامة ٢٠ ألف جنيه وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة، لإدانتهم بسرقة صاحب مزرعة دواجن وشقيقه وآخر بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا لمركز شرطة منيا القمح، من المدعو «إ. ع. ع» ٢٢ عامًا صاحب مزرعة دواجن بدائرة المركز، بأنه حال تواجده بالمزرعة خاصته وبرفقته شقيقه وأخر، فوجئ بأربعة أشخاص يقومون بالدلوف إلى المزرعة مشهرين سلاح ناري وأسلحة بيصاء في وجوههم مهددين إياهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من بث الرعب في أنفسهم وشل حركتهم، وقاموا بسرقة مبالغ مالية ومنقولاتهم الشخصية .

جرى تشكيل فريق بحث جنائي، توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «ن. ج. ن» ٢١ عاما فلاح، و«أ. ال. ع» ٥٠ عاما تاجر عقارات، و«ال. م. ح» ٢٦ عاما عامل، و«أ. ع. ج» ٢٥ عاما سائق، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز بلبيس، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم، وبمواجهتهم أرشدوا عن المسروقات والسلاح الناري المستخدم في الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.