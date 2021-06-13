بقرار وزير التجارة.. تعيين 4 أعضاء بمجلس غرفة الأحساء

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السعدون والملحم والعجمي والزرعة

أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد عبدالله القصبي، قرارًا بتعيين 4 أعضاء جدد في مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالأحساء؛ وهم: مشاري السعدون، وصالح الملحم، ونورة العجمي، وإيمان الزرعة.

جاء ذلك ضمن القرار الوزاري الذي صدر اليوم، القاضي بتشكيل مجلس إدارة غرفة الأحساء للدورة القادمة (1442 - 1446هـ )، وبهذا التعيين يكتمل النصاب القانوني لأعضاء مجلس الإدارة ، بـ12 عضوًا؛ حيث أعلنت الوزارة الأسبوع الماضي أسماء الأعضاء الفائزين في الانتخابات التي جرت مؤخرًا، وعددهم ثمانية عضوًا لفئتي التجار والصناع.

ويتضمن مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالأحساء، إضافة إلى المعينين من قبل وزير التجارة؛ كلًّا من: حسين الخواجه، وعبدالعزيز الموسى، وعبدالرحمن القرينيس، وعبدالرحمن البراك من فئة التجار، فيما اشتملت قائمة الصناع كلا من: محمد الجبر، وعماد الغدير، وعباس الصالح، ومحمد العفالق.