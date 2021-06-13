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النمساوي جوستيناو يتصدر منافسات السباحة والجندي خامسا بنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

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النمساوي جوستيناو يتصدر منافسات السباحة والجندي خامسا بنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث النمساوي جوستيناو يتصدر منافسات السباحة والجندي خامسا بنهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

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تصدر النمساوي جوستاف جوستيناو منافسات السباحة في نهائي فردي الرجال ببطولة العالم للخماسي الحديث و المؤهلة لأولمبياد طوكيو مباشرة لأول 3 مراكز والتي تستضيفها في الفترة من 8 وحتى 14 يونيو على القاهرة الدولي.

وجاء جوستيانو في المركز الأول برصيد 310 نقطة وزمن قدره 2:00.48 دقيقة واحتل الأوكرانو بابلو زيفيدنيوك المركز الثاني برصيد 308 نقطة زمن قدره 2:01.29 وجاء الكوري الجنوبي وونجيت جون المركز الثالث برصيد 306 نقطة وزمن قدره 2:02.33 دقيقة.

واحتل أحمد الجندي لاعب الوطني المركز الخامس برصيد 305 نقطة وزمن قدره 2:02.68 دقيقة وجاء إسلام حامد في المركز العاشر برصيد 303 نقطة وزمن قدره 2:03.88 دقيقة، واحتل مهند طارق المركز 26 برصيد 292 نقطة وزمن قدره 2:09.27دقيقة واحتل أحمد أشرف المركز 34 برصيد 284 نقطة وزمن قدره 2:13.05دقيقة.

وتقام بعد قليل منافسات السلاح الإضافية "بونس راوند" ثم الفروسية ويختتم اليوم بمنافسات الليزر رن وتتويج أول 3 مراكز المتأهلين لأولمبياد طوكيو.
ويقود المنتخب المدير الفني رؤوف حسام والمدير الإداري ممدوح ويلسون ومدربين اللياقة البدنية محمد الجمال ويوسف حسن، وفي السلاح المدربين أحمد الصغير ومحمد غيث وعمرو سيد وعبد الرحمن عادل، وفي الجري إيهاب سيد وهشام سليمان، وفي الرماية إبراهيم سكر وعمرو عادل، وفي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي.

ويشارك في البطولة 50 دولة بأكثر من 500 لاعب ولاعبة، وتعد البطولة هي الأهم في مشوار التأهيل لأولمبياد طوكيو حيث يصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأوائل للأولمبياد كما أنها هي المحطة الأخيرة في مشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الاولمبية- طوكيو 2020.
ويهدف المنتخب المصري إلى التأهل لدورة الألعاب الأولمبية بالحد الأقصى المسموح منه وهو لاعبان ولاعبتان.

الجدير بالذكر أن المنتخب المصري للخماسي الحديث قد حجز تذكرتان إلى دورة الألعاب الأولمبية وذلك عن طريق هايدي عادل وشريف نظير بعد حصولهما على ذهبية البطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد.

المصرى اليوم

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